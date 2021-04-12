传德国基民党高层 挺主席拉谢特角逐总理

广告 继续浏览后续

（法新社柏林12日电） 德国总理梅克尔所属基督教民主党（CDU）的消息人士表示，党主席拉谢特已获党内高层支持角逐总理职位，大大提振他争取在9月大选后接替梅克尔的声势。

梅克尔（Angela Merkel）担任德国总理16年，即将在9月26日大选后卸任。这次选举基民党与巴伐利亚邦较小的姊妹党基督教社会党（CSU）该由谁领导，基民党主席拉谢特（Armin Laschet）本来理应稳操胜券。

但保守派基民/基社联盟近来处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的方式，导致自身支持率节节下滑。已有一些人呼吁拉谢特让位，由更有人气的基社党主席索德（Markus Soeder）领导选举。

不过，基民党高层今天召开关键会议后，党内消息人士告诉法新社：「基民党领导阶层支持拉谢特担任（保守派联盟）2021年竞选活动的候选人。」

党内重量级人物力挺，虽不代表拉谢特铁定能披挂上阵，仍被视为联盟最终选谁当候选人的重要指标。

60岁的拉谢特是梅克尔的长期盟友，今年1月接任基民党主席，但之后他遭逢一系列挫折，包括就防疫限制措施与梅克尔发生争执。

作为德国人口最多的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）邦总理，拉谢特为邦政府广义诠释全国防疫措施的作法辩护，并要求给予「更多自由和弹性」。

与此同时，巴伐利亚邦总理索德则因严格执行防疫措施受到赞扬。他也试图跟梅克尔站在同一阵线，主张梅克尔应协助决定自己的接班人选。

© 2021 AFP