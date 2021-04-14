传拜登将宣布911恐攻20周年前 自阿富汗撤军

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（法新社华盛顿13日电） 911恐攻20周年纪念日将至，美国官员表示，总统拜登会在明天宣布，撤回所有驻阿富汗的美军，终结这场美国史上最久的战争。

这名不具名的美国官员告诉媒体，拜登已经「做出决定，美军将在9月11日前完全撤离阿富汗」。这个期限比美国前总统川普政府与阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）协议的期限晚了约5个月。

官员表示，拜登明天将正式宣布，与西方盟军协同作战的美军将全数撤离，只留下少数人员保卫美国外交设施。

法新社提到，拜登不会将撤军一事与当地局势连结在一起，但当地人越来越担心，塔利班可能因此在对抗获国际支持的喀布尔政府上大有斩获。

美国官员说：「拜登已经做出判断，设定撤军条件的做法，很可能就会导致美军永远留在阿富汗，过去20年就是前车之鉴。」官员也称美国应改变优先事项。

对阿富汗人来说，冲突很可能会继续下去。美国情报机关稍早刚发布威胁评估报告，警告如果以美国为首的盟军撤离阿富汗，处境艰难的阿富汗政府「将难以」遏阻「信心满满」的塔利班攻势。

美国前总统川普也支持撤军，去年2月和塔利班达成协议，同意美军今年5月前全部撤离，但条件是塔利班承诺不支持盖达组织（Al-Qaeda）及其他极端分子。2001年美国因遭911恐攻而挥师阿富汗，推翻包庇盖达组织首脑宾拉登（Osama bin Laden）的塔利班政权。

美国官员表示，撤军将自5月开始，延误的原因主要是后勤，美军应能在9月11日前撤出。

这名官员警告塔利班，如果他们在美军撤离途中发动攻击，美方将会「强力回应」。

他说：「我们已明确告诉塔利班，若他们在我们这次撤军过程中，对美军或盟军发动攻击，我们将会强力反击。」

© 2021 AFP