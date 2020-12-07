传拜登将提名加州检察长贝塞拉 任卫生部长

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（法新社华盛顿6日电） 美国媒体今天报导，总统当选人拜登（Joe Biden）属意提名加州检察长贝塞拉（Xavier Becerra）担任卫生及公共服务部部长，为他愈来愈多元的内阁名单再添拉丁裔成员。

贝塞拉过去代表洛杉矶在美国众议院当了12任议员，大力为拉丁裔权益发声，也强力捍卫前总统欧巴马的健保计画；「欧记健保」受到现任总统川普和共和党人猛烈抨击。

国家广播公司（NBC）、纽约时报和几个其他新闻机构今天引述接近拜登的消息人士，披露拜登有意提名62岁的贝塞拉出任卫生部长。

副总统当选人贺锦丽（Kamala Harris）2016年当选联邦参议员后，贝塞拉便接替她出任加州检察长。贝塞拉担任加州检察长任内，也在联邦最高法院中捍卫移民权益、俗称「追梦人」计画的「童年抵达者暂缓驱逐办法」（DACA）。

根据纽时指出，在拜登提名贝塞拉的消息曝光前，才传出国会西裔党团（Congressional Hispanic Caucus）抱怨新内阁缺乏拉丁裔成员。拜登先前已宣布由出生古巴的马约卡斯（Alejandro Mayorkas）担任国土安全部长。

若消息属实，贝塞拉将在美国对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中扮演至关重要的角色。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP