传拜登将访沙乌地阿拉伯 拟6月底赴欧出席峰会前后

（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登将在本月访问沙乌地阿拉伯，时间点可能在前往欧洲出席七大工业国集团（G7）及北大西洋公约组织（NATO）高峰会前后。

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拜登昔日在竞选总统时曾表示，沙乌地应遭到国际唾弃，因为这个极端保守的国家领导阶层与美国前总统川普关系亲密。如今传出拜登将访问沙乌地，态度明显不同于以往。

沙乌地稍早处理了拜登关注的其中两个问题，包括同意增产石油，以及协助饱受战争蹂躏的叶门延长停火协议。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，她没有出访行程要宣布，仅补充说「总统将寻找机会与中东地区的领导人接触」。

然而，一名政府高阶官员告诉法新社，如果拜登「判定与外国领导人接触符合美国利益，而且这类接触可以取得成果，他就会这样做」。

尽管这名不具名官员未证实这趟行程，但表示沙乌地无疑牵涉重要利益。

此行据报将安排在拜登前往G7高峰会和NATO高峰会的前后。

G7峰会预定本月26日到28日在德国艾尔莫城堡（Schloss Elmau）举行；北约高峰会则将在29日到30日在西班牙马德里登场。

外界普遍预期拜登也将前往以色列，而且鉴于伊朗与以色列和沙乌地对立，拜登届时肯定会面临美国与伊朗外交进展缓慢的尖锐问题。

© 2022 AFP