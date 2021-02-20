传朋友靠关系插队打疫苗 阿根廷卫生部长辞职

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（法新社利马19日电） 据传阿根廷卫生部长龚萨雷兹的朋友可免排队施打COVID-19疫苗，并且已有人透过关系接种了疫苗；龚萨雷兹今天应总统艾柏托（Alberto Fernandez）要求辞职。

法新社报导，75岁的龚萨雷兹（Gines Gonzalez Garcia）在写给总统的辞呈中提到：「应您的要求，我辞去卫生部长职位。」

他的职位将由48岁的副部长维佐蒂（Carla Vizzotti）接任，维佐蒂负责替阿根廷取得俄罗斯的「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗。阿根廷是美洲第一个批准使用「卫星-V」疫苗的国家。

阿根廷目前为止只有卫生工作人员已经施打疫苗，而在布宜诺斯艾利斯省（Buenos Aires），70岁以上年长者是从17日才开始接种。

71岁的资深记者韦尔比茨基（Horacio Verbitsky）自己爆料，他在直接和卫生部长谈过话后，已经打了一剂疫苗，让龚萨雷兹允许友人靠关系打疫苗的丑闻因此爆开。

当地民众普遍担忧2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗短缺，加上贪腐情况，恐怕打不到疫苗；此事传出，更引起注意。

本月稍早，秘鲁传出数百名官员及其他人员在接种计画启动前就施打了疫苗，而他们也不是参加临床试验才施打；消息传出后秘鲁卫生部长请辞。 （译者：纪锦玲）

© 2021 AFP