传沃克转效尼克 欧拉迪波据报续留热火

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（法新社纽约4日电） 今天最新的NBA自由球员交易消息，4度获选参加明星赛的沃克将转效尼克，另有报导指出，欧拉迪波将续留热火。

上季是沃克（Kemba Walker）在美国职篮NBA的第10个球季，当时效力波士顿塞尔蒂克的他，平均每场比赛可有19.3分进帐。但塞尔蒂克为换回旧将霍福德（Al Horford），在6月把沃克送到奥克拉荷马雷霆。

31岁的沃克还没替雷霆打任何一场球，又要被交易出去。运动新闻网站「运动员」（The Athletic）和体育电视频道ESPN指出，在合约最终被买断后，沃克打算和纽约尼克签约。接下来两个球季，沃克的薪资将是7300万美元。

虽然自由球员市场2日开市，但NBA各队最快要到6日才能和自由球员签约，在那之前，所有交易都无法获得证实。

「运动员」和「南加州太阳哨兵报」（South Florida Sun-Sentinel）指出，欧拉迪波（Victor Oladipo）上季被休士顿火箭交易到迈阿密热火后，只为热火打了4场球，5月开刀治疗右腿股四头肌腱伤势，现已同意与热火的新约。

但他究竟何时能伤愈归队，目前仍是未知数。

去年帮塞尔蒂克打进东区冠军赛的沃克，今年因为膝伤只为绿衫军打了43场比赛。塞尔蒂克在季后赛首轮，不敌布鲁克林篮网遭到淘汰。

据报沃克加入尼克后，阵中将有上季也在塞尔蒂克打球的自由球员佛尼耶（Evan Fournier），及「凤还巢」的老将罗斯（Derrick Rose）。

雷霆将以后卫吉尔杰斯-亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）为基石重建，据报他已同意延长合约。

© 2021 AFP