传美介入宏都拉斯议长双胞案 避免政治危机加深

（法新社德古西加巴25日电） 宏都拉斯总统当选人秀玛��．卡斯楚即将于27日就职，惟近日她所属政党内部分裂，导致国会议长闹出双胞，现在传出美国已介入协调，希望避免宏国爆发政治危机。 宏都拉斯国会可说是秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）推动反贪腐和政治改革计画的关键平台。 宏国的双胞议长危机始于21日。自去年11月国会选举后，由128名议员组成的新一届国会21日首度开议。当天卡斯楚所属政党「自由重建党」（Libre）有近20名成员倒戈，与原本执政的右翼「国家党」（National Party）合作，选出自由重建党议员考立克斯（Jorge Calix）担任临时议长。

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死忠支持卡斯楚的议员则声称此举违反自由重建党与联盟的协议。考立克斯宣誓就职时，愤怒的自由重建党议员在一片「叛徒」、「秀玛��」的叫喊声中强行冲上议事台，迫使考立克斯在拳打脚踢和推挤中狼狈逃离。随后倒戈议员也被开除党籍。

自由重建党议员23日在国会大厦举行的仪式上任命联盟伙伴、宏都拉斯萨尔瓦多党（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜（Luis Redondo）担任议长；与此同时，得到右翼政党支持的自由重建党异议议员也在另个私人场所任命考立克斯为议长。

考立克斯被总统当选人卡斯楚和剩余50名自由重建党议员中的多数人批评为「叛徒」，且对立的两方都宣称他们拥有多数支持。

此后，考立克斯透过录音公开喊话，「让我们展开对话吧！如果有必要，我们也可以再次投票（选举议长）。我愿意随时接受议员们的审查，如果这样做才能平息纷争，那就这样吧！」 卡斯楚将成为宏国史上第一位女性总统，预计27日正式宣誓就职。

先前，卡斯楚透过推文承认芮登杜是国会议长，并邀请他出席就职典礼。 然而，由于国会的混乱状况已酿成危机，分析人士表示，就职典礼可能被迫延后举行。 芮登杜24日宣称，「美国大使馆的人已与我联络，我们将与他们谈话」，暗示华盛顿已出手调解这场危机。 同日，至少2名倒戈支持考立克斯的自由重建党议员改变主意，宣布支持芮登杜。 宏都拉斯社会学家卡里亚斯（Pablo Carias）告诉法新社，「美国可能正与他们（2名议长）会面，并提出承认芮登杜或寻求第3条路的解决方案。」 此外，卡斯楚联盟伙伴、即将被任命为副总统的宏都拉斯萨尔瓦多党领袖纳斯拉亚（Salvador Nasralla）也强硬表态称，「武装部队已为芮登杜的国会就职典礼做好准备。」

© 2022 AFP