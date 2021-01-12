传英外相将提方案 禁止新疆强迫劳动产品进口

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（法新社伦敦11日电） 根据媒体报导，英国将宣布多项方案，禁止疑似中国新疆省强迫劳动所制造的商品进口，此举将更加深中英两国间的紧张关系。

根据「太阳报」（The Sun）与「卫报」（The Guardian）报导，英国外相拉布（Dominic Raab）预计本周向国会议员宣布他的多项方案，包括针对出口可能用于镇压的商品或科技制定更严格的法规。

过去两年，英国与中国的关系越来越冷淡，尤其是为了英国批评香港民主派人士遭到镇压，以及英国给予香港民众公民资格。

英国也批评新疆维吾尔族穆斯林所遭受的对待，并声称有证据显示他们被强迫种植棉花「令人深感不安」。北京则是矢口否认有关于强迫劳动的指控。

英国政府担心纺织产业没有详细查明来自新疆的商品是否出于强迫劳动生产。新疆的棉花产量占全球将近1/4。

卫报的报导说，拉布的提案可能包括若公司行号未能善尽职责查明他们的供应链，将处以罚款。

另据太阳报报导，预料拉布的方案不会制裁与「再教育」营和强迫节育计画有关的中国官员。

一名外交部的官员表示：「我们对中国的态度是根据我们的价值与利益，不过我们有关切之处就会提出，并要求中国负起责任。」

向来敢于批评中国的前保守党党魁史密斯（Iain Duncan Smith）告诉太阳报，他乐见拉布所提的方案，但又说这些方案还不足以「因应我们所面临中国日益严重的问题」。

英国国会议员越来越关注中国，包括史密斯在内的多位保守党后座议员支持一项主张，就是若法院裁定北京种族灭绝罪成立，就不要签订双边贸易协议。

© 2021 AFP