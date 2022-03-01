传非洲人逃离乌克兰受阻 非盟呼吁勿差别对待

（法新社阿布加28日电） 在俄罗斯开始入侵乌克兰后，大批民众试图逃离战火，却传出乌国边境发生非洲人遭到种族歧视和不公平待遇的消息，奈及利亚、南非及其他非洲国家今天急着协助公民离开当地。

广告 继续浏览后续

在乌克兰的非洲人有许多是学生，他们和其他数十万人一样试图逃往波兰等邻国。 先前有消息传出，奈及利亚公民想搭上前往边境的公车和火车，却受到阻碍；奈国总统顾问谢胡（Garba Shehu）随后呼吁乌克兰边境官员公平对待奈国公民。

谢胡提到一段社群媒体流传的影片，内容显示一名带着幼儿的奈及利亚籍女子被迫放弃座位。谢胡还说，有消息指波兰官员拒绝奈国公民从乌克兰入境。 南非外交部发言人孟耶拉（Clayson Monyela）也发推文说，有一群南非人被挡在乌克兰和波兰边界，多数是学生。孟耶拉昨天还表示，非洲人在边界遭到「苛待」。 波兰驻奈国大使塔纳夫斯卡（Joanna Tarnawska）否认有不公平待遇，她对当地媒体说：「每个人获得的待遇都一样。我可以保证，根据我手上的消息，已有一些奈国人跨界到了波兰。」 非洲联盟（African Union）领袖针对非洲人在战事中遭受不公平待遇的消息表达关切，称此类行为是「可憎的种族主义」。 非盟轮值主席、塞内加尔总统萨尔（Macky Sall）和非盟委员会（African Union Commission）主席马哈马特（Moussa Faki Mahamat）今天说，他们「对非洲公民在乌克兰边境未获准出境到安全地方的消息深感不安」。 他们在声明中表示：「有关非洲人被针对、遭受令人无法接受的差别待遇的消息，是可憎的种族主义，违反了国际法。」

他们还说，所有国家都应「遵守国际法，对所有逃离战火的人展现一样的同理心和支持，无论他们的种族身分为何」。

© 2022 AFP