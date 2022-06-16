传2名美国人在乌克兰遭俄军俘虏 白宫吁勿赴当地

（法新社华盛顿15日电） 传2名美国公民在乌克兰遭俄罗斯军队俘虏后，白宫今天敦促美国民众不要前往乌国。

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官员和家属今天表示，2名前往乌克兰支援的美国民众失踪，可能已遭俄军俘虏。

美国公民被俘会给美国援助乌克兰的努力增添复杂性。美国迄今已援乌数十亿美元，但一直避免与俄罗斯直接冲突。

德瑞克（Alexander Drueke）和黄安迪（Andy Huynh，音译）都是住在阿拉巴马州的美国退伍军人，他们前往乌克兰援助抗俄后与家人失联。

阿拉巴马州联邦众议员修耶尔（Terri Sewell）指出，家属表示，已经多天没有收到德瑞克的消息。

「我们将持续尽一切所能协助找到他，为他的家属找到答案。」

发言人柯比说，他无法证实2名美国人失踪的事，但说：「如果属实，我们将尽一切所能把他们安全带回来。」

他指出，美方不鼓励美国民众前往乌克兰。乌克兰2月底遭俄罗斯入侵，战事迄今延续近4个月。

柯比告诉记者，乌克兰「是战区，正处于战争状态。如果你想要援助乌克兰，还是有其他方式可行，其他更安全且同样有效的方式」。

率先报导2名美国人失踪的「电讯报」（The Telegraph）引述不具名战士的话指出，德瑞克和黄安迪9日在乌克兰东北部哈尔科夫（Kharkiv）战斗时，遇到一支规模更大的俄军进而被俘。

德瑞克的母亲说，他的儿子告诉家人他在乌克兰训练乌军使用美制武器。

这2人据信是在乌克兰首遭俘虏或受伤害的美国人。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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