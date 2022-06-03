传NBA拓荒者想卖 Nike创办人与道奇股东欲以583亿元收购

（法新社洛杉矶2日电） 先前有报导指NBA拓荒者有意出售，ESPN今天报导，知名运动品牌耐吉的创办人奈特和美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇股东斯莫里尼斯基，欲以逾20亿美元（约新台币583亿元）收购拓荒者。

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体育电视频道ESPN引述不具名消息来源称，奈特（Phil Knight）和斯莫里尼斯基（Alan Smolinisky）一直在与掌管球队的保罗G艾伦信托基金（Paul G. Allen Trust）洽谈。

微软（Microsoft）共同创办人艾伦（Paul Allen）在1988年买下美国职篮NBA波特兰拓荒者，他已于2018年10月过世。

艾伦的妹妹裘蒂（Jody）在他过世后，一直掌管那个信托基金。根据报导，出售拓荒者和同为艾伦所有的职业美式足球联盟NFL西雅图海鹰 （Seattle Seahawks），都是保罗G艾伦信托基金的部分最终计画。

尽管拓荒者被认为是较少受媒体关注的NBA球队，但他们非常受到球迷的支持。

美国财经商业杂志「富比世」（Forbes）2021年曾评估，拓荒者的价值达20.5亿美元（约新台币598亿元）。

NBA另一支被认为是小市场球队的明尼苏达灰狼，2021年以15亿美元（约新台币437亿元）卖出，协议也包括美国女子职篮WNBA的明尼苏达山猫队（Minnesota Lynx）。

据报84岁的奈特身价超过500亿美元（约新台币1.45兆元），他于波特兰出生、毕业于俄勒冈大学（University of Oregon）。

奈特在掌管耐吉（Nike）52年后，于2015年卸下董事长与执行长的职务。

© 2022 AFP