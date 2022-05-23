传SpaceX将再募资17亿 市场估值上看1270亿美元

（法新社华盛顿22日电） 根据财经媒体CNBC今天报导，美国太空探索科技公司（SpaceX）期望募集17亿美元新资金。这是公司受争议的创办人马斯克近来持续制造新闻之际又一项大动作。

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CNBC引述一封SpaceX给全体员工的电子邮件报导，SpaceX将以每股70美元的价格募集17亿美元（约新台币503亿元）的资金，这个价格比SpaceX在2月股票分拆后的每股56美元价格高出25%。

SpaceX有20年历史，是第一家将太空人送上地球轨道的私人公司，还有许多其他首创作法。这个价格将使公司估值达到1270亿美元（约新台币3兆7545亿元）。

随着SpaceX募资数十亿美元，用于发展下一代「星舰」（Starship）太空船火箭和「星链」（Starlink）全球卫星互联网网路，公司的市值近年来稳步上升。

同时，独立线上网站「财经内幕」（Business Insider）本周报导，SpaceX已经支付25万美元，以解决马斯克（Elon Musk）涉嫌对SpaceX公司飞机上服务人员性骚扰的投诉。

50岁的马斯克否认这项指控，并推文表示：「有纪录在案，这些疯狂的指控完全不是事实。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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