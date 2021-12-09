伦敦封城防疫唐宁街却偷开派对？英相顾问辞职

（法新社伦敦8日电） 英国首相强生的顾问史卓顿以开玩笑方式，讨论去年封锁期间在唐宁街举办的一场耶诞派对，影片曝光后，引发外界关注他们是否违反防疫规定，史卓顿今天递出辞呈。

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强生（Boris Johnson）为此道歉并宣布就影片内容进行内部调查后，史卓顿（Allegra Stratton）声泪俱下地说，她的「余生将为这些言论而后悔」。史卓顿曾任强生的新闻秘书和联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）发言人。

媒体先前报导，有40至50人在2020年12月18日晚间出席一场持续至隔日凌晨的聚会。强生和多名内阁阁员一周多来矢口否认唐宁街（Downing Street）曾于防疫封锁期间举办派对，然而近日曝光的影片却与他们的说法相矛盾。

史卓顿递出辞呈，承认自己那番言论「似乎显示对防疫规定的不在乎」，并表示「余生将为这些言论而后悔」。

她说，「我理解人们感到愤怒和沮丧」，但未多谈这场派对是否真的举行过。

若干反对派政治人物呼吁强生下台，矢言调查若发现有违规行为，将采取「纪律处分」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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