住川普大道有点尴尬 渥太华社区居民要改名

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（法新社渥太华26日电） 加拿大首都渥太华中央公园社区的居民希望透过将「川普大道」改名，和美国前总统川普划清界线，这个名字曾经引人好奇，但现在却令人尴尬。

位于渥太华西边的川普大道两旁都是砖房，每间房子都有能停两辆车的车库，孩子可以在自家车道上打曲棍球。

渥太华中央公园（Central Park）社区以纽约市为主题的街道名称闻名，建于20世纪90年代末期，早在川普（Donald Trump）进入政坛前。

这个地区还有麦迪逊公园（Madison Park）、布鲁明戴尔街（Bloomingdale Street）、曼哈顿新月街（Manhattan Crescent）及史塔登路（Staten Way）。

鲍林（Bonnie Bowering）在2008年搬到这里，她告诉法新社：「过去我告诉人们我住在川普大道时，我会说：『是的，就是那个川普。』人们会嘻笑以对，也有些人表示同情，诸如此类的事。」

她说：「但是现在，在他（川普）破坏民主、煽动暴乱以及美国国会大厦遭暴力袭击后，是改变我们街道名称的时候了。」

一些居民几年来一直向渥太华市政府请愿，希望改变川普大道名称，市议员布罗克顿（Riley Brockington）都拒绝主导，因他担心在川普在职期间得罪这位美国总统。

布罗克顿如今说：「随着他（川普）离开白宫，我觉得现在是试试看的好时机。」

至少要有50%的居民同意改名，才能启动需要几个月时间完成的程序。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP