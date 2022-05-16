住院一周后 沙乌地阿拉伯国王沙尔曼出院

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（法新社利雅德16日电） 沙乌地阿拉伯国营媒体报导说，年事已高的国王沙尔曼住院一周接受包括结肠镜在内的检查后，已经出院。 国营的沙乌地新闻社（Saudi Press Agency, SPA）昨天晚间播放的影片显示 ，在王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）在内的官员陪同下，86岁的国王沙尔曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）拄着拐杖走出红海海滨大城吉达（Jeddah）的费瑟国王专科医院（King Faisal Specialist Hospital）。 沙乌地新闻社在推特（Twitter）上表示，他（国王沙尔曼）「进行检查，并完成治疗计画和度过恢复期，之后离开（医院）」。 多年来，沙国一直试图平息外界对国王沙尔曼健康状况的揣测。国王沙尔曼自2015年开始，就一直治理这个全世界最大的石油出口国。 一周前，沙国国营媒体报导，国王沙尔曼的结肠镜检查结果「良好」，但医生「决定让他在医院休息一段时间」。 2017年媒体报导以及外界揣测，国王沙尔曼计划退位、并由实际掌权的王储穆罕默德．沙尔曼接替，沙国予以驳斥。 国王沙尔曼2020年接受了胆囊切除手术。