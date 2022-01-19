何时摆脱COVID-19？世卫：今年可望结束全球紧急状态

（法新社日内瓦18日电） 世界卫生组织今天警告，不要以为COVID-19从大流行转为地方性流行病，就意味此病不再具有危险性，还说病毒恐永远无法根除，但有机会在今年终结全球公共卫生紧急状态。

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世界卫生组织（WHO）公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）在2022世界经济论坛（World Economic Forum, WEF）视讯会议上说：「大家在讨论大流行（pandemic）和地方性流行病（endemic）。」

他说，疟疾是地方性流行病，仍夺走数以十万计人的性命；俗称爱滋病毒的人类免疫缺乏病毒（HIV）、内城区的暴力问题，都属于地方性流行病。

莱恩在有关疫苗公平性的圆桌会议上说：「地方性流行病本身并不意味情况好转，只代表它将永远存在。」

快速蔓延的Omicron变异株比先前的COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株更具传染性，但接种过疫苗者感染Omicron似乎较不容易发展成重症，引发各界热烈讨论疫情是否从大流行阶段转为地方性流行病阶段，而这当中暗示的就是危险是否即将远去。

莱恩说：「我们要做的是，将疫苗覆盖率提升至最大程度来降低疾病发生率，如此一来，就不会有人丢掉性命。在我看来，这才是紧急情况落幕的时刻，也是大流行病告终的一天。」

莱恩补充说，透过疫苗主导的公共卫生措施，可望在2022年底前终结死亡和住院潮。

但他表示：「我们无法在今年终结病毒，可能永远不会有根除病毒的一天，大流行病毒最终将成为生态系统的一部分。我们能做的，只有结束公共卫生紧急状态。」

© 2022 AFP