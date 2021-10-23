何谓美国台海「战略模糊」 重点一次看

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法新社简单说明何谓战略模糊、为何做出明白且坚定的防卫台湾承诺会冒及高风险。

1949年国共内战失利后，故总统蒋中正率国民党军民从中国大陆播迁到台湾，之后30年两岸争夺中国正统，期间不时爆发热战；1992年，海峡两岸的代表技术性达成共识，即双方都承认一个中国，惟一个中国的内涵认知不同。

但自1990年代台湾民主化后，自认台湾不属于中国大陆的台湾意识抬头，两岸关系也产生质变。

美国1978年与在台湾的中华民国断交后，1979年与中华人民共和国建交。

虽然美国并未比照美日、美韩签有条约、一旦遭进犯美军会赶来防卫的条件对待台湾，但国会仍通过台湾关系法，售台防卫性武器，美军也从来没讲明，既没排除大陆武力犯台时派兵来援的可能，也不明说美军一定不会介入，这就是所谓「战略模糊」（strategic ambiguity）。

随中国大陆崛起，共军现代化程度让两岸军力严重失衡，加上习近平治下的北京益发强势，美国应否改变战略模糊的讨论也越来越热络。

越来越多美国专家呼吁华府应放弃战略模糊，向北京挑明若武力犯台，美军必定有所回应，才能真正达到吓阻；但反对改弦更张的一派认为，给台湾白纸黑字的防卫承诺会很危险，除美国恐因台湾宣布独立被迫卷入战火，也给北京一个名正言顺的武力犯台理由，因为等同外国军队插手两岸问题。

© 2021 AFP