何谓违反人道罪、种族灭绝与侵略罪？一次看懂战争罪行

（法新社巴黎5日电） 乌克兰顽强抵抗俄罗斯武力侵犯，近日终于从俄军手中夺回整个基辅地区的控制权，却惊见西北方小镇布查（Bucha）尸横遍野，俄罗斯被控在乌克兰犯下战争罪的声浪日益高涨。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）痛斥莫斯科企图发动「种族灭绝」，并指控俄军血腥围困东南部港市马立波（Mariupol）犯下「违反人道罪」。

荷兰海牙的国际刑事法院（ICC）首席检察官3月3日已针对俄军攻打乌克兰可能涉及的战争罪行正式展开调查 。

法新社整理出最严重罪行的几大类别。

●何谓战争罪？

战争罪是在武装冲突中，对平民和战斗人员犯下严重违反国际法的行为。

1998年，国际刑事法院「罗马规约」（Rome Statute）第8条载明构成此类犯罪的要素，包括严重破坏1949年「日内瓦公约」（Geneva Conventions）的行为，其中涵盖50多种情况，包括杀戮、酷刑、强暴和劫持人质以及攻击人道任务。

此外，战争罪行还包括蓄意攻击平民或「未设防且非军事目标的城镇、村庄、住宅或建筑物」，以及「驱逐或转移占领区所有或部分人口」。

●何谓违反人道罪？

1945年8月8日首次出现此类罪名，并编入罗马规约第7条。违反人道罪涉及「直接针对任何平民人口进行的广泛或系统性攻击」，包括「谋杀」和「灭绝」以及「奴役」和「驱逐或强制转移」。

违反人道罪可能发生于和平时期，包括酷刑、强暴和歧视，无论是基于种族、族裔、文化、宗教或是性别。

●何谓种族灭绝？

种族灭绝作为一个法律概念，可追溯到对纳粹战犯的纽伦堡（Nuremberg）审判，波兰犹太律师兰金（Raphael Lemkin）创造出这个词，用以描述纳粹对600万犹太人的大屠杀。

1948年的「防止及惩治危害种族罪公约」（Genocide Convention）明定种族灭绝罪是「意图全部或部分摧毁一个民族、族裔、种族或宗教团体的行为」。

荷兰莱登大学（Leiden University）国际法教授罗斯（Cecily Rose）说，种族灭绝是一种「非常具体的国际犯罪行为」，但难以举证，必须证明其背后的「心理动机」。

●何谓侵略罪？

国际刑事法院2017年将侵略罪纳入其管辖罪名之中，罪行包括攻击他国「主权、领土完整或政治独立」，旨在确保政治和军事领导人对侵略及其他重大攻击行为负起责任，但不能用来对付不承认国际刑事法院对这项罪行具有管辖权的成员。

国际刑事法院也不能以侵略罪起诉非国际刑事法院成员国的领导人。

法律专家表示，对俄罗斯提出这类诉讼可能需要设立一个特别法庭。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP