佛奇：美国孩童有望年底前接种新冠疫苗

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（法新社华盛顿28日电） 美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇今天表示，美国可望秋天结束前开始替高中左右年纪的人接种COVID-19疫苗，更年幼孩童则有望年底前或明年初施打。

学龄儿童大规模接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗计画可让数以百万计孩童更快回校学习，减轻家长在家照顾小孩的负担。

美国各地复课状况不一，有些私立或教会学校比公立学校早复课，但部分地区的教师却抗议提早复课。

美国食品暨药物管理局（FDA）昨天批准娇生（Johnson & Johnson）疫苗的紧急授权，只需注射一剂的娇生疫苗也为早日复课增添希望。

佛奇（Anthony Fauci）在美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）节目说：「我们现在有3种真正有效的疫苗。」

目前，包括娇生、辉瑞&BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德纳（Moderna）这3种美国核准的疫苗无一可替16 岁以下孩童施打，但针对孩童的试验已在进行中。

佛奇另在国家广播公司（NBC）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）里说，高中年龄（在美约为14至18岁）的未成年人应可在「秋天的某个时点」接种。

佛奇表示，目前仍在搜集疫苗对中小学孩童安全与有效性的数据，因此「理想状况下」5至13岁的孩童要到2021年底或2022年初才能接种。

© 2021 AFP