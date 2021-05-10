佛奇：美国COVID官方染疫死亡数据少算

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登（Joe Biden ）的高阶医疗顾问佛奇（Anthony Fauci）今天说，一项分析指出美国死于2019冠状病毒疾病的人数恐超过90 万，他认为目前官方数据58万人毫无疑问少算了。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇接受美国国家广播公司（NBC）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）访问说，华盛顿大学（University of Washington）6日发布的分析指出，美国实际的染疫死亡数可能超过90万人。

佛奇表示：「我认为毫无疑问…我们少算了。」

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情从2019年12月在中国爆发后，美国官方迄今累计通报逾3260万起确诊病例，还有超过58万1000人染疫丧命。

但从今年一月以来，疫苗接种率的提高，让新增病例数有所下滑。

白宫防疫协调官齐安兹（Jeffrey Zients）向美国有线电视新闻网（CNN）谈话性节目「美国国情」（State of the Union）表示，美国目前已有58%的成年人至少接种一剂疫苗。（译者：陈彦钧）

© 2021 AFP