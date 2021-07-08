佛州大楼坍塌54死86人失踪 搜救行动告终

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（法新社佛州瑟夫赛德7日电） 美国佛罗里达州一栋滨海公寓近两周前坍塌，酿成至少54死。迈阿密戴德郡郡长莱文卡瓦今天表示，搜救人员做出「极其艰难的决定」－结束在瓦砾堆搜救幸存者。

莱文卡瓦（Daniella Levine Cava）在迈阿密附近的瑟夫赛德镇（Surfside）告诉记者：「我们怀着深切悲痛…做出了极其艰难的决定，准备将搜救行动过渡到灾后重建。」他还说，相关作业将于午夜正式开始。

12层楼高、屋龄40年的香普兰大厦南栋（Champlain Towers South）6月24日凌晨突然坍塌，扬起巨大尘埃，事发之际有许多人正在睡梦中。莱文卡瓦说，搜救人员在瓦砾堆又发现8具遗体。

官方统计死亡人数目前达54人，仍有86人下落不明。莱文卡瓦说，调查人员将继续核实失踪者事发当时是否都在建筑里。

自这栋公寓坍塌以来，并未发现任何幸存者。以色列与墨西哥工程人员和搜救专家当时也加入美国救难队员行列，在大型机具与嗅探犬协助下搜救。

官员昨天表示，目前已经移除124公吨的瓦砾堆，而调查人员仍在调查事故发生的原因。

© 2021 AFP