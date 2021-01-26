佛州官员：乐意接手主办2021奥运

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（法新社迈阿密25日电） 全球疫情严峻，由于外界推测本届奥运东道主日本可能会放弃举办，美国佛罗里达州财务长今天告知国际奥会（IOC），佛州很乐意接手主办。

佛州财务长帕卓尼斯（Jimmy Patronis）致信奥会主席巴赫（Thomas Bach），劝巴赫考虑将2021奥运从日本东京改到美国举行，「更精确地说，改到佛州举行」。

帕卓尼斯说：「由于媒体报导日本领导阶层『私下』做出结论，他们非常担心2021奥运恐因疫情无法举办，因此仍有时间部署选址小组到佛州。」

这封帕卓尼斯署名、在网路上公开的信，提到佛州大力推动疫苗接种计画、经济重新开放、在疫情期间举行各种体育赛事，以及州内迪士尼世界（Disney World ）等主题乐园开放营业等事实。

但佛州在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间处境艰困，迄今累计2万5000人病故。全美不治人数逼近42万人。

帕卓尼斯说：「无论需要什么样的预防措施，让我们弄清楚，并且做到。」

负责主办东京奥运的各方22日坚持主张，赛事将如期在7月23日至8月8日间举行。

日本首相菅义伟说：「我下定决心要举办一场安全可靠的东京奥运，作为人类能克服病毒的证明。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP