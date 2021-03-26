佛州海牛1至3月死亡逾500头 几为过去3年总数

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（法新社迈阿密25日电） 美国当局正对佛罗里达州的海牛死亡数量惊人增加进行调查。今年至今已发现500多头海牛的尸体，比2020全年多出349头。根据初步调查，食物来源减少是重要因素。

根据佛州鱼类及野生动物保护委员会（FloridaFish and Wildlife Conservation Commission，FWC），仅在今年1月1日至3月19日间，佛州海域就发现了近540头死亡海牛。

这个数量几乎是过去3年海牛死亡数的总和，每年约有175头海牛在佛州死亡。

佛州鱼类及野生动物保护委员会昨天发表声明说，目前这个情况可列为「异常死亡事件」（UnusualMortality Event，UME）。

声明中说：「初步资讯显示，食物来源减少是个因素。」

「这个地区、尤其是印第安河舄湖（Indian RiverLagoon）的海草与大藻类的数量已大幅减少。」

水污染可能导致海藻过度增生因而阻挡阳光，让海牛食用的海草无法存活，海牛也因此失去食物来源。

目前在佛州的海牛数量为7500多头。

佛州西岸劳瑞公园动物园（Lowry Park）主管基尔玛（Larry Killmar）说：「我们只能判定，这起事件为孤立事件，而没有把握说，整个海牛族群正面临风险。」

他说：「我们需要科学告诉我们，目前是什么状况。」（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2021 AFP