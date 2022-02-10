佛州禁教师与学生谈性别认同 掀文化论战

（法新社华盛顿9日电） 美国保守派近来扩大动员，意欲左右学校授课内容之后，多州开始针对教师在校谈论性与性别认同的权限发布新限制，文化论战战线再启。

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学校渐成美国政治角力热点，除了疫情期间对口罩政策强烈不同调，因种族、历史与性等敏感议题而起的冲突更是屡见不鲜。

最新论战在佛罗里达州爆发，禁止教师与一定年龄以下的学生讨论性别认同或性取向问题的法案，昨天在参议会跨越重要障碍。

这项被反对者讥为「不准讨论同志」（Don't Say Gay）的法案，获佛州共和党籍州长迪尚特（Ron DeSantis）支持。一般认为，迪尚特将竞选下届总统。

地方组织谴责此项法案反LGBTQ，白宫则于昨天介入，矢言不让学生受到这类「有害」法案荼毒。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）告诉记者：「我们在全国各地看到共和党领袖规定学生能读什么、不能读什么，能学什么、不能学什么，最让人困扰的是，规定他们能当什么人、不能当什么人。」

共和党人表示，他们太想保护孩子了，不希望稚龄孩童接触不当议题。

但支持LGBTQ的非营利组织「佛罗里达平权」（Equality Florida）新闻秘书沃尔夫（Brandon Wolf）认为，新法以那种方式形塑这些问题，会让小孩子一开始就无法认识LGBTQ，认为这些人的存在就不恰当。

运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）的夫婿查斯顿（Chasten）也在剑指迪尚特的推文中说：「这会扼杀孩子。」

查斯顿援引防止同性恋、双性恋和跨性别青少年自杀的「崔佛生命线」（Trevor Project）调查指出，去年有4成2的LGBTQ年轻人认真考虑轻生，「他们现在都不能跟老师说？」

迈阿密儿科心理学家包洛斯（Natasha Poulopoulos）也说，能在「安全开放的空间」讨论性与性别议题，「实际上能降低自杀企图」。

她说，「这不是要鼓励孩子积极谈性」，而是要让他们「思考内心感觉，可能受到哪一方吸引」，并让他们知道「讨论这些事情并无不可」。

© 2022 AFP