佛州长迪尚特：疫苗护照侵犯个人自由 禁止使用

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（法新社迈阿密2日电） 位于美国东南部的佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis），今天以尊重「个人自由」为由，禁止在该州使用「疫苗护照」。

共和党籍州长迪尚特已签署行政命令，禁止政府机关发放任何能证明个人有接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的「标准化文件」。

这项行政命令也不准佛州私人企业，要求其客户提供他们已接种疫苗或感染COVID-19后免疫的任何证明文件。

迪尚特是前总统川普的死忠支持者，也是未来可能代表共和党角逐总统大位的潜在人选，他称所谓的疫苗护照不只侵犯个人自由，也侵害病患隐私。

本周稍早，迪尚特表示，政府对私人企业做出此类要求「令人无法接受」。

他3月29日在记者会中说：「若你想进电影院，你该秀出它（疫苗护照）吗？不必。你要看场比赛呢？不用。你想去主题乐园呢？不必。我们不支持这个。」

在下达这项行政命令前，「华盛顿邮报」（TheWashington Post）曾报导，拜登政府正制定这类护照的准则，设法藉此取消防疫限制措施。

拥有2100多万人口的佛州经济仰赖观光业，已有近600万人至少接种了一剂疫苗。4月5日开始，佛州所有成年人都能接种疫苗。

© 2021 AFP