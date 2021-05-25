佛洛伊德之死将届满周年 美警界改革受瞩

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登明天将在非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死周年纪念日接见家属，但却无法在这一天看到自己力推的全国警察改革法案开花结果。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，佛洛伊德的年幼女儿吉安娜（Gianna）、母亲及弟弟妹妹将在白宫出席与拜登的私人会谈。

莎琪告诉媒体：「他家人的勇气、气度，尤其是他女儿吉安娜，确实让总统心心念念。他渴望倾听他们的看法。」

46岁的佛洛伊德去年5月25日遭白人警察萧文（Derek Chauvin）以膝压住颈部9分多钟致死引发民愤，掀起反种族歧视示威潮。萧文上月被判谋杀和过失杀人罪成立，将在下月面临判刑。

拜登寻求凝聚政治动能，敦促国会及时在佛洛伊德事件届满周年之际通过影响深远的警察改革法案。他宣告，美国必须「正面」对抗佛洛伊德事件所揭露的「系统性种族主义」。

然而，雄心壮志下所设的期限将至，目前仅众议院通过「佛洛伊德警务公义法案」（George Floyd Justice in Policing Act），参议院则持续在关键的细节上角力。

批评人士说，各地警察暴力执法问题日益严重，却不对他们究责，而法案就是寻求这方面的改革。反对阵营则认为，全盘归咎警察并不公平，尤其他们大多是努力在危险、常有人持重型武器的社会中值勤。

然而拜登和改革派认为，有罪不罚的文化和潜藏的种族主义，已让佛洛伊德之死类似事件愈来愈常见，因此有必要推动相关改革。

这项法案将禁止可能导致嫌犯死亡的制伏方式，例如锁喉。法案也将禁止可破门搜索令（no-knock warrant）。当中最具深远影响且让参议员仍辩论不休的措施，将是终止当前让警察免受民事诉讼的法律保护。

民主党籍的众议员巴斯（Karen Bass）和参议员布克（Cory Booker）及共和党籍参议员史考特（Tim Scott）今天发出联合声明说「有进展」，仍有希望通过法案。

他们说：「这个周年纪念日让人痛苦地记起为何我们必须做出有意义的改变。尽管我们还在重要议题上努力化解歧见，我们持续朝着达成共识的方向取得进展并保持乐观。」

© 2021 AFP