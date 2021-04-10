佛洛伊德之死 法医：心脏病和毒品非直接死因

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（法新社明尼阿波利斯9日电） 美国法医今天在前白人员警萧文出庭受审时表示，虽然非裔男子佛洛伊德（George Floyd）患有心脏病与吸食毒品，但这并非造成他死亡的「直接原因」。

法新社报导，明尼苏达州汉尼本郡（Hennepin County）首席法医贝克（Andrew Baker）告诉陪审团，佛洛伊德是因警方压制时的「束缚行为与颈部压迫」致死。

涉案的45岁前白人员警萧文（Derek Chauvin）面临谋杀与过失杀人等罪名指控。2020年5月25日，46岁的佛洛伊德涉嫌在商店使用20美元伪钞遭警方逮捕。

根据路人拍摄影片，萧文以膝盖压住佛洛伊德颈部，时间超过9分钟，佛洛伊德当时上铐、面部朝下，死前一再哀喊「我不能呼吸」。这起事件引发全美及全球示威，抗议警方暴力执法与种族不平等。

佛洛伊德的死因是此案关键，这场备受关注的审判在明尼阿波利斯市（Minneapolis）法庭开庭，现场高度警力戒备。

检方试图证实佛洛伊德死于窒息，近日找来多位医学专家佐证。

萧文的辩护律师则声称佛洛伊德的死因，和他服用非法止痛药物「吩坦尼」（fentanyl）与甲基安非他命（Methamphetamine，冰毒）有关，还有他本身的原有疾病。

为佛洛伊德进行解剖与开立死亡证明书的贝克表示，他在进行解剖前，刻意不看任何有关佛洛伊德死亡的影片，以避免产生「先入为主的想法」。

在死亡证明书上，贝克提及「执法人员压制、束缚及颈部压迫并发心搏停止」是佛洛伊德的死因。

贝克表示，佛洛伊德使用吩坦尼和他本身的心脏疾病，并不会导致颈部压迫。

他说：「这些都不是直接原因，而是促成原因。」

© 2021 AFP