佛洛伊德事件推动警务改革法案 参院协商失败

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（法新社华盛顿22日电） 美国国会议员今天表示，佛洛伊德（George Floyd）事件促使两党推动在国会通过警察改革法案，但在参议院宣告协商失败，对总统拜登而言是一大挫折。

「佛洛伊德警务公义法案」（George Floyd Justice in Policing Act）今年3月在民主党掌控的众议院通过，但在参议院遭到耽搁。

民主党与共和党参议员一直在寻求达成妥协，并将该法案提交参议院全院表决，但他们今天表示已经放弃努力。

协商失败对拜登来说是一大打击，拜登去年在非裔美国人大力支持下当选，并承诺会把警务改革作为政府优先事项。

拜登指责共和党人甚至拒斥「温和改革」，同时「拒绝就许多执法人员愿意解决的关键议题采取行动」。

拜登在一份声明中说：「我仍然希望将一项纪念佛洛伊德的全面且有意义警察改革法案签署成为法律，因为我们需要立法来确保持久和有意义的改革。」

拜登表示，白宫将与国会议员、执法部门、民权团体以及受害者家属协商，以「确定前进道路」，包括可能采取的行政动作。

民主党联邦参议员布克（Cory Booker）和共和党联邦参议员史考特（Tim Scott）已协商数月，盼能达成共识。

然而布克说：「目前仍不可得。现在该是探索其他所有选择方案，以实现有意义和常识性警务改革的时刻。」

© 2021 AFP