佛洛伊德事件2周年 拜登将签署行政命令推警务改革

（法新社华盛顿25日电） 美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人员警压颈致死2年后，总统拜登今天将签署行政命令，进一步规范联邦执法。

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白宫在新闻稿中称此为「历史性」举动，但这项新行政命令规范的范围，却不及拜登竞选期间针对大幅改革警察执法所做的承诺。

这项行政命令规定建立国家登记库，列举有关联邦执法机构成员的所有报告、惩戒程序和投诉，在执法方面拥有广泛权力的美国各州和地方当局将被「鼓励」加入登记库，并可进入登记库查阅。

命令明定，如非特殊状况，联邦层级禁止使用压颈术，执法部门也不得在未适当警告的情况下进入房产，也就是禁止争议性的「破门」（no-knock）政策。

拜登政府也将要求联邦执法机关在逮捕和搜查期间更广泛使用随身摄影机，并在发生死亡事件时迅速公布影像。致命武力只能在「必要」时才能动用，警察出任务时使用的军事装备也在这项法令的限制范围。

拜登签署这项行政命令的日子非常具有象徵意义，因为今天是佛洛伊德遭白人警察压颈致死的两周年。当年事件引发各界哗然，在全美各地引爆反种族歧视与警察暴力的示威活动。

白宫官员表示，拜登将在佛洛伊德与其他警察暴力受害者的家属面前签署这项命令。

行政命令虽让拜登得以绕过民主党缺乏足够多数的国会，但这项法令的范围有限，也仅适用于联邦层级，不免让奔走对抗种族歧视与警察暴力的运动者失望。

© 2022 AFP