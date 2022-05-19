佛洛伊德压颈致死案 涉案警官之一认罪

（法新社明尼阿波利斯18日电） 美国非裔男子佛洛伊德2020年5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警官萧文压颈窒息而亡，在旁的3名警官因此同遭审判，其中一人今天承认过失杀人罪。

广告 继续浏览后续

今天认罪的雷恩（Thomas Lane）2月被判侵犯佛洛伊德（George Floyd）公民权的联邦起诉罪名成立。佛洛伊德是非裔美国人，2020年5月死于警察膝下一案引发全美各地抗议。

雷恩是白人，他原本定于下个月依协助和教唆二级谋杀的明尼苏达州起诉罪状受审。

法院发言人说，如今雷恩已承认协助和教唆二级过失杀人罪。

雷恩的两名涉案同僚、苗族后裔美国人陶杜（Tou Thao）和非裔亚历山大．康（J. Alexander Kueng），2月已依联邦起诉罪名被判有罪，将在6月13日依明州起诉罪名接受审判。

萧文（Derek Chauvin）是案发现场的资深警官，他以膝盖压住上铐的佛洛伊德脖子近10分钟，直到佛洛伊德昏厥死亡。他在去年备受瞩目的审判中被判谋杀罪，目前正服刑22年。

佛洛伊德的死亡过程被旁观者拍摄成影音，在网路上疯传，引起美国和世界各地一连多月反对种族不公和警察暴行的抗议活动。

法院发言人说，根据认罪协商，雷恩将在联邦监狱服刑3年。

3年的刑期将与雷恩遭联邦判罪的刑期同时执行，联邦宣判日期尚未确定。

带领佛洛伊德命案起诉工作的明尼苏达州检察长艾里森（Keith Ellison）对雷恩的认罪协商表示欢迎。

艾里森发表声明说：「我很高兴，雷恩已承认他对佛洛伊德之死所须负起的责任。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2022 AFP