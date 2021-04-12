佛洛伊德案事发地又有非裔遭枪杀 民众示威抗议

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（法新社明尼苏达州明尼阿波利斯11日电） 美国明尼苏达州明尼阿波利斯非裔男子佛洛伊德遭白人员警压颈致死案审理之际，警方今天又在明尼阿波利斯市郊枪杀一名年轻非裔男子，民众群情激愤爆发示威。

根据现场的法新社影音记者，数以百计民众聚集在明尼阿波利斯西北方布鲁克林中心（Brooklyn Center）的警局外，警方对群众施放催泪瓦斯与闪光弹。

20岁非裔男子莱特（Daunte Wright）之母凯蒂（Katie Wright）傍晚告诉群众，莱特先前打电话给她，说他被警察叫住停车。凯蒂说，她听到员警要莱特把电话放下，接着其中一名员警把电话切掉，不久后，莱特的女友就跟她说莱特中枪了。

明尼苏达州刑事侦查局（Minnesota Bureau of Criminal Apprehension）向法新社证实说，「正在调查」布鲁克林中心「涉及员警的枪击案」，但不愿说明受害者身分。

根据布鲁克林中心警局声明，员警叫一名交通违规的驾驶人靠路边停下，之后发现此人有尚未执行的逮捕令，因此要逮捕他归案。 此人后来回到车内，其中一名员警开枪，击中此名驾驶，驾驶当场死亡。

声明指出，车内一名女乘客「受到没生命危险的伤势」，之后被送到本地医院。声明并未说明女子身分。

数以百计人傍晚聚集布鲁克林中心，警方出动镇暴警察防范。现场照片显示，群众愤怒地踩上警方巡逻车的挡风玻璃，员警发射橡皮子弹试图驱散群众。

约1小时后，警方减少部署，群众则点燃蜡烛，以粉笔在街上写下「为莱特伸张正义」等讯息。

布鲁克林中心市长艾略特（Mike Elliott）表示，这起枪案是「悲剧」。他在推特写道：「我们请示威者继续和平示威，平和的示威者不会被以武力对待。」

但没多久又有另一群示威者与警方爆发冲突，数以百计群众聚集在布鲁克林中心警局总部外，被以催泪瓦斯与闪光弹伺候。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP