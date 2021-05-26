佛洛伊德案周年 家属吁警界改革

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（法新社华盛顿25日电） 美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察压颈致死案今天届满周年，佛洛伊德家属在白宫晋见总统拜登时，呼吁警界全面改革。

拜登与美国首位女性非裔副总统贺锦丽（KamalaHarris）在白宫椭圆形办公室（Oval Office）接见佛洛伊德7名亲人，在这之前，佛洛伊德的家属对议员们表示，希望警界改革有所进展。

佛洛伊德的弟弟菲洛尼斯（Philonise Floyd）表示：「如果可以制定联邦法律保护鸟类、白头鹫，你就可以制定联邦法律保护有色人种。」

佛洛伊德另1个弟弟泰伦斯（Terrence Floyd）则在离开白宫时表示，和拜登与贺锦丽的「对话很有收获」，两人「真心聆听我们的担忧」，让他深受鼓舞。

佛洛伊德的母亲、手足、女儿吉安娜（Gianna）和家族委任律师稍早与联邦众议院议长裴洛西（NancyPelosi）等民主党国会议员一同现身国会山庄，当大人讨论对警界改革的希望时，7岁的吉安娜在母亲华盛顿（Roxie Washington）怀中一直讲着父亲的遗绪，说他会「改变这个世界」。

拜登今天接见佛洛伊德家属后表示：「佛洛伊德家族展现了无比的勇气，特别是他的稚龄女儿吉安娜，我今天又再次跟她见到了面。」去年佛洛伊德丧礼前，拜登曾见过家属。

拜登告诉记者，希望本周末阵亡将士纪念日（Memorial Day）之后，能就警界改革达成共识。警界改革法案将提高对警察的问责，并以佛洛伊德为名。

佛洛伊德遭明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）员警萧文（Derek Chauvin）膝盖压颈窒息而死。他的死，让这个因川普与拜登选战紧绷的国家爆发抗议种族不公和警察执法暴力的示威潮。

当时跪压佛洛伊德颈部长达9分钟，导致佛洛伊德昏厥后死亡的萧文被控杀人罪名成立，将于6月判刑。

© 2021 AFP