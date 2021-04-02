佛洛伊德案续审 救护员：抵现场时人已断气

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（法新社明尼阿波利斯1日电） 美国法院持续对非裔男子佛洛伊德遭警察压颈致死案进行审讯，救护人员今天作证说，当他抵达事发现场，佛洛伊德已经死亡，而警察萧文仍用膝盖抵住佛洛伊德颈部。

45岁的白人警察萧文（Derek Chauvin）去年5月25 日获报，赴明尼苏达州明尼阿波利斯市处理佛洛伊德（George Floyd）涉嫌在商店使用20美元假钞一案，他将46岁的佛洛伊德逮捕上铐后，以膝盖压制对方颈部长达9分多钟，佛洛伊德最终丧命。

这段过程的影片曝光后，全美燃起反种族主义及反警察暴力运动。

萧文在事发后去职，被控谋杀和过失杀人，法院审理此案进入第4天。救护人员史密斯（Derek Smith）作证说：「当我抵达现场时，他（佛洛伊德）已经死亡，我将他送到医院时，他仍无脉搏心跳。」

检方设法证明是萧文的行为导致佛洛伊德死亡，萧文律师则声称佛洛伊德是因为非法滥用药物与潜在健康问题而死。

史密斯说，当他和医护同事布拉文德（Seth Bravinder）搭救护车抵达现场时，萧文和其他警察仍压住佛洛伊德。

史密斯表示，他检查佛洛伊德颈动脉看是否有脉搏，「我感觉不到脉搏…白话说就是我认为他已死亡」。

史密斯说，佛洛伊德被送上救护车，他们使用心肺复苏术和自动体外心脏去颤器试图救他，但并未成功。

布拉文德也告诉庭上，他和史密斯抵达时，佛洛伊德「没有反应」，「我没看到他动或呼吸」。

© 2021 AFP