佛洛伊德案陪审团出炉 29日展开开审陈述

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（法新社明尼苏达州明尼阿波利斯28日电） 美国白人警察萧文被控杀害非裔男子佛洛伊德一案明天将展开开审陈述，佛洛伊德遭萧文压颈致死的过程被拍下后舆论哗然，引爆全美与世界各地反种族不公示威。

在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）警局任职19年的资深员警萧文（Derek Chauvin），因涉嫌在2020年5月25日杀害46岁的佛洛伊德（George Floyd），被控多项杀人罪名。

44岁的萧文被控告的罪名以二级谋杀最重，若此项罪名成立，最高可能面临40年徒刑。案发后，萧文与其他3名员警都遭到解职。

此案将在明尼阿波利斯一个戒备森严的法院开审，开审陈述预定于美国中部时间明天上午9时（台北时间晚间10时）展开。

此案众所瞩目，15位陪审员已经选出。汉尼本郡（Hennepin County）法官卡希尔（Peter Cahill）预料会在明天抽掉1位陪审员，由12位陪审员和2位预备陪审员继续流程。

陪审员包括6名白人女性、3名非裔男性、3名白人男性、两名混种族女性以及1名非裔女性。

白人警员在美国即使遭到控告，也鲜有定罪案例，因此佛洛伊德案受到全世界密切关注。

佛洛伊德的死因预料会是审判重点，而关键证据，可能就是上述那段影片。

影片显示，佛洛伊德疑似使用20美元伪钞被捕后，被萧文压着颈部将近9分钟。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP