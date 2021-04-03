佛洛伊德案 资深警官作证：完全没必要动武

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（法新社明尼阿波利斯2日电） 美国法院持续审理非裔男子佛洛伊德遭白人警察压颈后丧命一案。明尼苏达州明尼阿波利斯市警局资深警官今天作证，称涉案警员萧文「完全没有必要」对佛洛伊德使用武力。

45岁的萧文（Derek Chauvin）以谋杀与过失杀人罪被起诉，审理进入第5天。他已于案发后去职。

明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察局资深警官齐默曼（Richard Zimmerman）作证说，有19年从警资历的萧文已违反警局的武力使用原则。

齐默曼告诉检察官法兰克（Matthew Frank），他已看过事发当天路人拍摄与警察随身摄影机的影片。

被问及关于萧文对佛洛伊德（George Floyd）使用武力的想法时，齐默曼表示：「完全没有必要。」

齐默曼说：「把他面朝下压制在地、还把膝盖压在他脖子上那么长的时间，这是不恰当的。」「我看不出这些员警何以认为自己有危险，如果他们觉得自己有危险，也只有在此情况下，才有必要使用这般武力。」

根据于2020年5月25日拍摄的影片，萧文将膝盖压在已上铐的佛洛伊德颈上逾9分钟。46岁的佛洛伊德因在邻近商店使用一张20美元（约新台币570元）伪钞而被逮。除了萧文，涉案的另外3名员警也面临指控。

佛洛伊德之死，引发全美、甚至世界各地抗议种族不公与警方暴行的示威行动。

检方企图证明萧文的行动导致佛洛伊德之死，他在死前频频挣扎，反覆说「我不能呼吸」；然而辩方律师尼尔森（Eric Nelson）声称，佛洛伊德是死于使用毒品与其他自身疾病。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP