佛洛伊德遇害周年前夕 家属和支持者大游行

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（法新社明尼阿波利斯23日电） 美国非裔男子佛洛伊德遭白人警察暴力致死周年前夕，他的支持者和亲属今天在明尼阿波利斯市中心举行游行集会。佛洛伊德之死引发全美对于种族不公不义的省思。

约1500名游行者在明尼阿波利斯，加入佛洛伊德（George Floyd）的家族成员，以及其他遭警察暴力致死的非裔受害者亲属，在场共同聆听演说。

46岁的佛洛伊德2020年5月25日遭白人警察萧文（Derek Chauvin）以膝压住颈部9分多钟致死。

萧文上月遭陪审团判谋杀和过失杀人罪名确立，订于6月25日判刑。

这场在明尼阿波利斯市区的游行集会，从汉尼本郡（Hennepin County）政府中心前的演说活动展开。佛洛伊德的妹妹碧姬（Bridgett Floyd）告诉在场群众，这是漫长且痛苦的一年，她和家人都非常沮丧。

碧姬说，佛洛伊德的死「瞬间」改变她的人生。

「我将挺身而出，替他发声，挺身而出，替他成为改变的力量。」

佛洛伊德之死在全美和世界各地掀起抗议种族不公不义的示威浪潮。民权领袖、牧师夏普顿（Reverend Al Sharpton）发表演说指出，佛洛伊德的遇害是「美国史上最大的耻辱之一」。

他表示，佛洛伊德、还有许多其他人所遭遇的事，正在引领美国以及全世界发生变革。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP