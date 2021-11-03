佛里特优质先发 勇士完封太空人夺世界大赛冠军

（法新社休士顿2日电） 靠着佛里特缴出6局无失分的优质先发表现，加上索莱尔石破天惊的特大号全垒打突破僵局，勇士7比0击败太空人，继1995年后再度夺得MLB世界大赛冠军。

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美国职棒大联盟MLB世界大赛打完前5战后，以3比2领先的亚特兰大勇士，今天在客场卯上休士顿太空人。此役勇士派出佛里特（Max Fried）先发，太空人则由贾西亚（Luis Garcia）迎敌。

这场比赛的3局上半，勇士首名打者阿比斯（Ozzie Albies）敲出安打，两出局后罗沙里欧（Eddie Rosario）获保送，下一棒的索莱尔（Jorge Soler）和贾西亚缠斗到第8球，在球数2好3坏的情况下，将一记83.4英里的卡特球一棒轰出球场，靠着这发特大号的3分炮，勇士3比0率先取得领先。

在挥出这支全垒打后，索莱尔追平队史纪录，成为勇士在世界大赛挥出3轰的史上第4人，这一棒也把贾西亚打退场。贾西亚此役投2.2局，有3次三振、1个保送，被击出1支全垒打在内的2支安打，丢掉3分都是自责分。

5上勇士攻势再起，首名打者阿比斯靠保送上垒，史万森（Dansby Swanson）在1出局后，将对手一记94.6英里的四缝线速球轰成左外野方向大号两分炮，让勇士将领先扩大到5比0。接着在索莱尔获保送后，弗利曼（Freddie Freeman）左外野方向的二垒安打，打进勇士此役的第6分。

佛里特今天1下就飙出98.4英里速球，是他生涯最快的1球，他此役投6局送出6次三振，没有任何保送，被击出4支零星安打，没有丢掉任何分数，投出一场优质先发。

弗利曼在7上两出局后，将对手85.5英里的滑球击成中外野方向阳春全垒打，这是他连续两场比赛开轰，也让勇士的领先扩大到7比0。

佛里特退场后，接手的马切克（Tyler Matzek）、史密斯（Will Smith）也未让太空人越雷池一步，勇士最终7分之多获胜。上一次有球队在世界大赛「关门战」被完封，苦主正是太空人，他们在2005年的世界大赛第4战，遭芝加哥白袜完封并横扫出局。

勇士今天赢球，以4胜2败击败太空人，拿下队史第4座世界大赛冠军，而上一次勇士夺得世界大赛冠军在1995年，当时他们是有麦达克斯、葛拉文（Tom Glavine）、史摩兹（John Smoltz）3巨投坐镇的年代。

本季表现犹如倒吃甘蔗的勇士，例行赛战绩88胜73败，胜率5成47是今年打进季后赛的球队中最低的一队，但他们季后赛首轮先以3比1击败密尔瓦基酿酒人，接着4比2扳倒卫冕军洛杉矶道奇，今天再以4比2夺下世界大赛冠军，成为史上第8支例行赛拿不到90胜、最后夺得世界大赛冠军的队伍。

© 2021 AFP