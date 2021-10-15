供应链吃紧 美进口商提早两个月订耶诞礼物

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（法新社洛杉矶14日电） 美国耶诞节气氛今年来得早，准确来说是6月，在洛杉矶港口，美国进口商正卯足全力提前因应COVID-19疫情引发的全球运输困境。

白宫提出对策以助缓解供应链瓶颈后，洛杉矶港从今天起改为24小时营运。

尽管如此，数十艘载有数十万个货柜的船只停泊在港外，在大排长龙的码头等待泊位。许多船一等就是超过10天。

洛杉矶港执行长塞罗卡（Gene Seroka）今天告诉记者：「我们真的忙坏了。（美国人）不去打球，不去看电影或歌剧，大家都在买东西。无论是大型零售商店还是电商，都得持续补货。」

各国政府去年试图遏制疫情而压制的经济活动正在复苏，如今需求急遽弹升的同时，供应却难以跟上。

卡车司机阮东尼（Tony Nguyen）告诉法新社：「全部商品都是预订的，所有船只都在海上。我已经在港口开车近10年了，今年很糟糕。我以前从未见过这种情况。」

在意识到供应链瓶颈后，美国进口商很早就开始耶诞节的准备工作，在大多数美国人要过夏天的同时，耶诞节装饰品和玩具正在集结装箱。

塞罗卡本月稍早告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「美国进口商提早准备耶诞节存货，比往年都还要早。」

「进口商从6月就开始进口耶诞节货物，比原计画提前了两到两个半月。」（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP