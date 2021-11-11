供应链阻塞冲击 英国第3季经济反弹减速

（法新社伦敦11日电） 英国今天公布的官方数据显示，受到全球供应链塞车重创商业影响，英国第3季经济成长速度较前一季大幅减缓。

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国家统计局（Office for National Statistics）今天表示，英国第3季经济成长1.3%和第2季成长5.5%相比，大幅减缓。

财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）回应称：「在世界经济重新开放的同时，我们了解，还有一些挑战仍待克服。」

尽管第3季成长大幅减缓，苏纳克表示，英国「预估将是7大工业国（G7）今年（经济）成长最快的国家」。

国家统计局并指出，英国经济产值仍比2019年底疫情爆发前的水准低2.1%。

国家统计局表示，英国经济7月萎缩0.2%，随后在8和9月反弹。

国家统计局首席经济学家费兹纳（Grant Fitzner）指出，第3季「商业投资仍远低于疫情前的水准」。

费兹纳表示，随着对欧盟（EU）以外国家的出口滑降，以及进口、尤其是燃料进口增加，英国贸易逆差扩大。

在各国纷纷解除防疫封锁措施的情况下，企业难以满足商品和服务的需求，使得通膨飙升。

英国工业总会（CBI）首席经济学家帕勒佳（Alpesh Paleja）表示：「染疫病例攀升加上原物料、元件和劳工短缺，对经济成长产生重大阻力。」

英国中央银行英格兰银行（Bank of England）上周预估，英国今年经济成长7.0%，明年成长则放缓至5.0%。

金融研究机构EY ITEM Club资深经济顾问贝克（Martin Beck）表示：「随着重新开放经济的轻松成长结束，加上振兴措施逐渐退场，复苏已进入比较艰难的阶段。」

© 2021 AFP