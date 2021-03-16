供联合国维和部队使用 北京捐30万剂疫苗

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（法新社纽约联合国总部15日电） 在印度先前已表态要捐赠20万剂疫苗后，中国常驻联合国代表团今天表示，中国将捐赠30万剂新型冠状病毒疫苗给联合国维和部队，供10万名执行维和工作的军警使用。

中国常驻联合国代表团表示，驻联合国大使张军已告诉联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）捐赠2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗供联合国（UN）维和部队，「优先用于非洲任务区」。

中方在声明中说：「这是中国落实将疫苗转化为全球公共产品的具体举措，也体现了中国对联合国以及多边主义的切实支持。」

中国外交部长王毅上个月在联合国安理会的COVID-19疫苗议题部长级会议表明，中国愿提供疫苗给维和部队，但他当时并未说明实际数量。

来自印度外交单位的消息来源表示，会议当天印度外长苏杰生（S. Jaishankar）宣布印度将捐20万剂疫苗给在全球各地执行任务的10万名联合国维和部队。

中国与印度都还没说要捐赠的疫苗种类。

目前联合国执行维和任务的军、警需约10万人，其中警察的部分需要定期轮换或由其他国家的部队替代，因此实际需要的疫苗数量，会比10万人所需的剂量还多。

© 2021 AFP