侵乌后科技人才大量出走 俄罗斯宣布IT从业员缓徵兵役

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（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯对乌克兰展开军事入侵行动后，国内IT产业人才大量出走，莫斯科当局今天宣布，暂时免除资讯产业年轻从业人员的兵役义务。 法新社报导，俄罗斯法律规定，所有18至27岁男性都必须服兵役。许多人试图透过医疗或教育豁免来逃避兵役，有些人则干脆无视徵兵令。 莫斯科当局在政府网站发布命令称，27岁（含）以下、在资讯科技公司上班的男性可暂缓服役，不过他们必须拥有大学学位，并拥有至少1年的IT企业工作经验。 根据命令内容，要求旗下员工缓徵的企业须在5月1日前向当局提交相关名单。 此外，拥有60余个科系大学学位的毕业生也可申请缓徵，包括数学、应用电脑科学和无线电工程等。 俄罗斯总理总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）透过声明表示：「即使受到国际制裁，也不能让我国IT产业的发展脚步放缓，这一点非常重要。」 自莫斯科于2月24日入侵乌克兰后，俄国年轻人口大量流失。俄罗斯电工企业协会（Russian Association of Electrotechnical Companies）负责人普鲁格塔连科（Sergei Plugotarenko）上周告诉国会下议院，目前已有7万名年轻人离开俄国。