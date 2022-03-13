侵乌引发制裁 数千俄国游客滞留泰国归不得

（法新社曼谷13日电） 俄罗斯入侵乌克兰引发的国际制裁冲击俄国出国度假游客，泰国官员今天表示，数千名在泰国的俄国游客苦于难以找到回家的路。

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俄罗斯2月入侵乌克兰，引发一系列针对俄国企业和银行的国际制裁，使得一些俄罗斯航空公司取消航班，全球支付公司暂停服务。

自疫情限制放宽以来，俄罗斯游客一直是重返泰国海滨度假胜地的最大客群之一，但许多俄国游客现在发现自己没有回程机票。

泰国观光局（Tourism Authority of Thailand, TAT）官员表示，3100名俄罗斯游客被困在普吉岛，苏梅岛也有2000多人，喀比镇（Krabi）、攀牙（Phang Nga）和曼谷的人数比较少。

有3个孩子的俄罗斯游客戈佐斯卡亚（Evgenia Gozorskaia）说，她的家人发现他们的俄罗斯航空公司（Aeroflot）回程机票已被取消。

戈佐斯卡亚在普吉岛说：「我们想明天去机场，但我不知道情况会如何。」她说，他们本应在3月28日飞回家。

许多游客还受到金融卡公司Visa和万事达卡暂停在俄罗斯业务的影响。

普吉旅游协会主席普奇帝（Bhummikitti Ruktaengam）表示：「由于万事达卡和Visa暂停在俄罗斯的业务，俄罗斯人在普吉岛的信用卡支付出现困难。」

他说，官员们正考虑采用Mir支付系统（俄罗斯的一种电子资金转移架构）以及数位货币因应。中央社（翻译）

© 2022 AFP