侵乌引发西方制裁 标普全球评级调降俄债信评级

（法新社华盛顿3日电） 标普全球评级（S&P Global Ratings）今天指出，俄罗斯侵略乌克兰引发西方制裁，导致俄罗斯债务违约风险升高，将其债信评级调降至CCC-。

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法新社报导，这家国际信评机构表示：「继制裁措施实施后调降评级，是因为我们认为此举恐大幅提升（债务）违约风险。」

对于俄罗斯入侵乌克兰，美国和欧洲联盟（EU）深感愤怒，出手制裁俄罗斯央行，并将若干俄国金融机构逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统。

欧美今天针对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）政权核心的俄罗斯超级富豪宣布制裁措施。

标普全球评级以制裁俄罗斯中央银行（CBR）尤具破坏性为由，将俄罗斯外币信评由BB+下调、将本币信评由BBB-下调，因为欧美制裁俄央阻断莫斯科动用国外储备。

标普全球评级表示：「这已使得（俄罗斯）无法动用很大一部分国外储备，有损俄央作为最后贷款者（LOLR）能力，并削弱俄罗斯直到近期仍相形出色的信用实力，即其净外部流动持有部位。」

标普全球评级还示警，未来数周可能持续调降俄罗斯评级。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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