促生态永续发展 教科文组织增20个生物圈保护区

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（法新社阿布加15日电） 联合国教育、科学及文化组织的「世界生物圈保护区网络」（World Network of Biosphere Reserves）今天新增20个地点，分别位于21个国家（包括2个跨境保护区）。

联合国教科文组织（UNESCO）每年都会指定生物圈保护区，以促进永续发展，保护陆地、海洋和海岸生态系并鼓励保育。 今年是赖索托、利比亚、沙乌地阿拉伯首次有地点进入生物圈保护区网络。

在赖索托，马腾（Matseng）生物圈保护区涵盖北部高地11万2033公顷面积，联合国教科文组织表示，「这个地点是特有鸟类栖地」，包括德拉丝雀（Drakensberg siskin）等品种。

利比亚占地8万3060公顷的阿沙非（Ashaafean）生物圈保护区，则位在纳福沙山（Nafusa Mountains）的东北部，是条纹鬣狗（Striped hyena）与陆龟等濒危物种的栖地。

沙乌地阿拉伯的法拉桑群岛（Juzur Farasan）生物圈保护区则位于沙国西南部靠近叶门边界，这片占地82万公顷的区域是濒危红茄�{的家，也是多种海鸟、海洋物种和爬虫类动物的栖地。

今年进入名单的保护区地处加拿大、法国、韩国、义大利、哈萨克、马来西亚、俄罗斯、秘鲁、西班牙、泰国、乌兹别克与越南等地。 生物圈保护区由各国政府提名，由联合国教科文组织审核。目前名单内共有727个保护区，面积几乎占地球总面积的5%，分布在131国。

© 2021 AFP