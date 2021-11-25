促进性别平等 墨西哥总统提名首位女性央行总裁

（法新社墨西哥市24日电） 墨西哥总统罗培兹欧布拉多今天提名副财政部长罗德里格斯出任墨西哥银行（Bank of Mexico）首长，如获国会通过，将成为墨西哥首位中央银行女性总裁。

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法新社报导，此前一天，墨西哥前财长艾雷拉（Arturo Herrera）说，罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）撤销他央行总裁的候选资格，导致金融市场不安。

罗培兹欧布拉多告诉记者：「这是首度由女性主掌墨西哥银行。」他说，这次提名是促进性别平等的部分作为，还需经参议院批准。

这次人事提名大转弯，正值墨西哥面临通货膨胀激增，迫使央行连续在4次会议调升基准利率至5.0%。

如同许多国家，随着受疫情影响的各经济体重新开放，墨西哥正致力应付能源和原物料成本高涨，以及全球供应吃紧等状况。

墨西哥至今年10月的通膨年增率攀达6.24%，为央行目标约3%的两倍之多，也创下近4年来最高水准。

金融集团BASE首席分析师席勒（Gabriela Siller）昨天推文指出，令人意外地撤销艾雷拉的央行总裁提名，「造成不安」且可能升高外界对墨西哥银行自主的疑虑。

罗培兹欧布拉多矢言维持央行独立性，形容罗德里格斯（Victoria Rodriguez）为人「负责」，也会「遵纪守法」。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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