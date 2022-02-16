俄乌两大产粮国情势紧张 小麦玉米价格闻风波动

（法新社纽约16日电） 乌克兰和俄罗斯是世界上两大小麦和玉米生产国，两国之间的危机让大宗商品价格疯狂波动，从外交声明到海上封锁的传言都会扰乱市场行情。

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通常农产品价格波动比股票或石油小得多，但现在往往会出现惊人的飙升和重挫。

法国农业风险管理谘询公司Agritel分析师勒莫尔加特（Gautier Le Molgat）表示：「市场不知道情势的细微差别：像要开战价格就上涨，看似和平就下跌。」

谷物市场行情本周曾在不到24小时内3度转向：首先是因俄罗斯外长14日展现乐观态度，然后是美国搬移驻乌克兰大使馆的消息，最后是莫斯科宣称展开撤军。

小麦的风险尤其高，因为根据美国农业部（USDA）估计，俄罗斯是世界上最大的小麦出口国，乌克兰排名第四。

这两个国家合计占世界小麦贸易的近1/3。

在玉米方面，乌克兰在出口国中排名第四，约占玉米贸易总额的22%。

但是到目前为止，俄罗斯军队的行动对俄罗斯或乌克兰的出口影响很小。

根据标普全球普氏（S&P Global Platts）数据显示，尽管全球小麦价格飙升，上个月乌克兰的小麦价格却下降4%。

勒莫尔加特说：「如果我们继续处于潜在的冲突中，波动仍将继续存在，俄罗斯和乌克兰都将是这场冲突的输家。」

「他们的货币将贬值，几乎没有人会在未获保证交货情?下，冒险从遥远的来源购买。」

乌克兰也是最大的葵花籽油出口国，俄罗斯紧随其后位居第二。

StoneX Financial首席大宗商品经济学家苏德曼（Arlan Suderman）说：「我们的确看到一些客户撤回从乌克兰购买葵花籽油，因为他们担心如果乌克兰卷入与俄罗斯的军事冲突是否能交货。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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