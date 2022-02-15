俄乌僵局 莫斯科续开外交斡旋之门

（法新社莫斯科14日电） 西方声称俄罗斯很可能本周入侵乌克兰，但俄国今天为外交斡旋继续开一扇窗；美国也称据信俄国总统蒲亭还没做出是否挥师入侵的最后决定。

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虽然俄国表示正结束一些军演，释出降温的可能信号，但美方戒心仍重，高层官员嘴上依然称俄国入侵威胁「比以往任何时候都更加可能成真」。

就在西方研判俄军很可能本周越过边界入侵乌克兰，德国总理萧兹（Olaf Scholz）仍订于15日到访莫斯科，与蒲亭会谈，继续为解决俄乌危机穿梭。萧兹14日已在基辅与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）会谈。

克里姆林宫方面藉由精心安排的电视会议，传达迄今为止最强的与西方持续协商信号，而非动武在即。俄国官方电视台播出外长拉夫罗夫（Sergey V. Lavrov）告诉总统蒲亭，他认为外交努力仍有可为。

拉夫罗夫在提到与西方协商时跟蒲亭说：「我相信（外交斡旋）离尽头还很远，我会建议持续并加强（协商）。」蒲亭则回答「好啊」。

几分钟后，俄国国防部长萧依古（Sergei K. Shoigu）也告诉蒲亭，俄国在乌克兰周边的「大规模演习」即将结束。

联合国方面，秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）仍坚持，俄乌危机除外交解决别无他途，警告若放弃外交折冲走向对抗，不啻跳崖。

在基辅与泽伦斯基会谈后，德国总理萧兹在两人联合记者会重申，俄国在边境陈兵毫无正当性，誓言柏林会与盟邦继续支持乌克兰的安全与独立自主。

泽伦斯基今天则在对全国谈话时说：「有人告诉我们，2月16日将是（俄罗斯）入侵的日子。我们将定为团结日（Unity Day），而我已签署了因应的相关法令。」

© 2022 AFP