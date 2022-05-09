俄乌冲突尚未平息 拜登政府将外交重心转向亚洲

（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登上任以来，始终明白中国是美国主要竞争对手，也是美国外交政策优先关注焦点，直到俄罗斯入侵乌克兰。在援乌抗俄数月后，拜登政府正在将注意力转向亚洲。

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在致力支持乌克兰并制裁俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）数月之后，华府正在将注意力转向亚洲，至少暂时如此，这意味尚未平息的俄乌战争不会压过美国政府的其他国际目标。

拜登12日起将与东南亚国家协会（ASEAN）领袖举行为期两天的高峰会，届时可能聚焦中国崛起等议题。

一周后，拜登将访问美国条约盟友日本与南韩，将在东京与澳洲、印度和日本领袖召开「四方安全对话」（Quad）高峰会，联手反制中国带来的挑战。

美国一再警告中国不得改变亚洲的现状，尤其是有关台湾的部分。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）4月向国会作证时说，中国肯定会看到「俄罗斯为侵略行为付出的庞大代价」。

他说：「这将使中国不得不再三思量对台湾的行动。」

布林肯原定5日发表演说，勾勒美国对中国的政策，但因确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）而延后。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）说，在东南亚国协高峰会上，「乌克兰战争肯定会成为讨论议题，但这也是讨论亚太地区安全的机会」。

她说，COVID-19疫情和北韩问题预计也将成为讨论重点。有迹象显示，北韩正在为即将进行的新核试做准备，北韩可能很快就会成为美国优先关注的焦点。

美国智库史汀生研究中心（Stimson Center）资深研究员辰巳由纪（Yuki Tatsumi）表示，拜登将外交重头戏摆在亚洲地区是在传递讯息。

她说：「对拜登政府而言，美国要向印太国家保证，是的，我们短期内致力援乌抗俄，但我们正牢牢扎根于印太地区，这点非常重要。」

辰巳由纪说，美国政府还可以在亚洲以乌克兰危机为例。

她说，拜登政府可以透过展现美国坚持领土完整和人权等原则，来表达「共同性」。

华府智库「美国企业研究所」（AEI）学者白兰斯（Hal Brands）说：「我不会在半夜惊醒，担心活在一个以俄罗斯为中心的世界，因为俄罗斯没有这种实力，在这场危机之后，肯定也不会有。华府说中国是美国唯一有意义的系统性竞争对手，这是正确的。」

他说：「但在过去的一年里，我们看到美国在亚洲以外地区仍然拥有非常重要的利益，而这些利益可能比我们预期的更容易受到威胁。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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