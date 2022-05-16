俄乌冲突尚未止息 北约承诺无限制军援乌克兰

（法新社柏林15日电） 北大西洋公约组织今天承诺将向乌克兰提供无限制的军事支持；与此同时，芬兰做出加入北约的「历史性」决定，瑞典执政党也同意支持加入北约，为之后迅速申请入盟铺路。

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芬兰放弃数十年来的军事不结盟政策，重塑欧洲权力平衡并激怒克里姆林宫之后，北大西洋公约组织（NATO）做出上述承诺。 俄乌冲突至今未歇，俄罗斯宣布将对乌东地区和西部城市利维夫（Lviv）展开空袭；西方情报部门预测，俄军在乌东的行动将因损失惨重和遭遇顽强抵抗而停滞不前。

在柏林举行的北约外长会议中，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示，只要乌克兰有需要，北约将提供军事援助，以协助乌国自卫。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）补充说：「乌克兰能够赢得这场战争。乌克兰人正勇敢保卫自己的家园。」

在芬兰宣布申请加入北约数小时后，瑞典执政党社会民主党同意支持加入这个联盟，这是俄罗斯入侵乌克兰后，政治和舆论出现的显着转变。

瑞典总理安德森（Magdalena Andersson）说：「对瑞典安全而言，上上之策是我们现在就申请入盟，与芬兰一起。」 史托腾柏格表示，北约在处理芬兰和瑞典申请入盟期间，将寻求为两国提供临时安全保障，包括可能在这个地区增兵。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在柏林表示，尽管土耳其对此抱有疑虑，但他听见各方「几乎全面、非常强烈地支持」芬兰和瑞典申请加入北约。 安卡拉当局指控瑞典和芬兰窝藏库德族极端分子，但史托腾柏格表示，这不会对两国获得成员国资格构成阻碍，在取得共识方面也有信心。

克里姆林宫坚称芬兰和瑞典的行为不足以让俄国畏惧，俄方已切断对芬兰出口的电力供应，报复芬兰申请加入北约。芬兰与俄罗斯比邻边界长达1300公里。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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