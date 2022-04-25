俄乌冲突未歇 村民盼望花开时一切终将结束

（法新社乌克兰小托克马奇卡24日电） 俄罗斯出兵乌克兰届满两个月，冲突迄今尚未平息。乌克兰南部一处遭俄军轰炸的小村庄仍有数百居民留守家园，村民拿起铲子继续工作，盼望花开时，一切终将结束。

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63岁的劳工库希（Vassili Kushch）说：「我必须工作。我没有其他地方可去。」

这座村庄位于札波罗热（Zaporizhzhia）东南方70公里，与俄乌军队之间的无形界线仅有几公里之遥，俄罗斯发射的火箭每晚划破夜空，隔天一早总会见到一片狼藉。

俄军发动攻击，破坏了库希老板家的金属栅栏，停在花园里的几辆旧拖拉机，多扇窗户已经破碎。瓦砾散落地面，造成破坏的小炸弹在这栋房屋前炸出了一个洞。

对于摧毁这座村庄的俄军，库希没好气地骂了一声「这帮俄罗斯浑蛋」，但很快又再次举起铲子工作。

在马路的另一头，另一枚炸弹摧毁了一栋红砖建筑。

库希说：「那名邻居当时人在厨房里。她后来离开家园躲在田里。感谢上帝，牛还活着。」

俄罗斯两个月前入侵乌克兰后，许多人出逃躲避战火，而库希是决定留在村里的数百名村民之一。

最后留下的都是最贫穷和最弱势的人，通常是最年长的一群，还有那些仰赖耕作维生的人。

库希拥有的东西不多。他身上的军装外套是一名狱警送给他的，宽松的裤子则「可追溯到苏联时代」，他住在一个小小的房间里，每当俄军发动攻势，这个小房间总会随着震动「摇摇晃晃」。

30年来靠着打零工过生活的库希说：「我一贫如洗。没钱可买东西。」

库希说，他想活埋那些俄罗斯人，但他知道，他没法靠着自己的铲子对抗俄罗斯军队，他只能留在这座小村庄。

他用自己种的烟草卷成香烟，语带恐惧地说，「如果我们不种马铃薯、不种洋葱，我们就没有收成，牛也会饿死」。

尽管炮声隆隆，留下来的村民相信战争「很快就会结束」，「甚至没想过」俄军可能占领这座村庄，他们希望一切能如当地谚语所说，「花开时，一切终将结束」。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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